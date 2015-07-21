Порошенко: морские пехотинцы получат оснащенную по стандартам НАТО военную технику

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки в Николаевскую область.

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"Сегодня я могу с гордостью утверждать: украинские черные береты в полной мере готовы к защите родной земли и родных морей. Вы умеете воевать, я в этом не сомневаюсь. Битва за Украину, битва за ее независимость завершится победой благодаря мужеству и героизму наших воинов, умноженным на общенациональную солидарность, единство и мировую поддержку", - отметил глава государства.

Президент заверил, что морские пехотинцы получат модернизированную военную технику, которая будет оснащена по стандартам НАТО.

"Это должна быть современная техника, оснащенная по стандартам НАТО, которая сделает морскую пехоту и Военно-морские силы мобильными, эффективными и непобедимыми", - сказал Петр Порошенко.