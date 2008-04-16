28% населения Украины живет за чертой бедности

Глобальный скачок цен угрожает повышением уровня бедности в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ, открывая международную конференцию по вопросам преодоления бедности.

Он заметил, что, по мнению многих экспертов, недавние успехи, достигнутые в уменьшении уровня бедности, которые наблюдались в странах Восточной Европы на протяжении 10 последних лет, сейчас находятся под угрозой «растущей неуверенности в мировой экономике».

По его словам, эта неуверенность проявляется в трудностях, связанных с высокой инфляцией в этих странах, в том числе и в Украине. В частности, это касается цен на продукты питания и энергоносители.

Ф.О’ДОННЕЛЛ заметил, что, согласно официальной статистике, несмотря на экономический рост Украины, который проявился в 2000 году, 28% населения живет за чертой бедности.

Он подчеркнул, что высокая инфляция, зарегистрированная в 2008 году, и модели бедности, как в Украине, так и в большинстве стран бывшего СССР, отличаются от широко распространенных мировых моделей. Поскольку здесь бедность существует в условиях развитой промышленности, высококвалифицированной рабочей силы и относительно низкого уровня безработицы.

«Для Украины бедность является достаточно новым явлением, причиной которого является перераспределение ресурсов во время исторических изменений в стране на пути к рыночной экономике», - сказал он.

Представитель ООН подчеркнул, что, согласно статистическим данным, за последние 10 лет украинская нация потеряла 4 млн. человек. Вместе с тем, за 6 лет государственное финансирование медицины возросло в 4 раза, а потребление лекарств - в три раза, но уровень смертности в стране только увеличился. По его словам, это связано с большим уровнем коррупции в данной сфере.

Ф.О’ДОННЕЛЛ заметил, что наихудшая ситуация в Украине зарегистрирована в сельской местности, где проживает 40% украинцев.