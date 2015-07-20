Аваков направит в Чернигов спецгруппу МВД для обеспечения законности выборов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В понедельник направляю специальную следственно-оперативную группу МВД, с функцией обеспечения законности во время выборного процесса. С силовой поддержкой. Не из местных. Незаконная агитация, подкуп, нарушение в ходе голосования – ключевая цель, начинающей работать группы», - говорится в сообщении.

По словам Авакова, МВД имеет информацию о готовящемся к ночи выборов вояже в Чернигов спортсменов- «туристов» от обоих ключевых кандидатов.

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«Учитывая происходящее на Черниговщине (...) я вынужден (...) отвлечь сотни работников МВД и жестко реагировать еще до дня голосования», - заявил Аваков.

Также Аваков обратился к нардепам, мониторинговым и гражданским организациям «войти в контакт с МВД и вместе – превентивными мерами - обеспечить чистую неделю в этом грязном выборном марафоне на 205 округе».

ЧЕРНИГОВСКИЕ ВЫБОРЫ.Один мандат. Более 90 кандидатов. И двое сошедшихся в непримиримой схватке за депутатский мандат. ... Posted by Arsen Avakov on Sunday, July 19, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что на Черниговщине в заблокированном кандидатом в народные депутаты Корбаном автомобиле на 205 округе нашли 50 пачек по 10 конвертов, в каждом из которых было по 400 гривень. Также в результате обыска нашли 93 рожка по 30 патронов для автомата Калашникова.