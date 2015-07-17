В заблокированном авто на 205 округе нашли списки для подкупа избирателей и оружие (фоторепортаж)

Об этом сообщили свидетели происшествия на округе, позже это подтвердил депутат Борис Филатов. Кроме того, в результате обыска нашли 93 рожка по 30 патронов для автомата Калашникова.

Ранее сегодня кандидат в нардепы Корбан заявил, что заблокированный на 205 избирательном округе автомобиль неоднократно сопровождал автобусы с агитаторами конкурента на выборах.

Также он отметил, что деньги, которые были найдены в конвертах в багажнике автомобиля, предназначались для подкупа избирателей. Кроме того, Корбан заявил, что сейчас в штабе провластного кандидата сжигают списки агентской сети. Речь идет о 40 тысячах человек.

Напомним, 16 июля около 20 часов в 205 избирательном округе на Черниговщине кандидат в народные депутаты Украины Геннадий Корбан вместе со своей командой заблокировал автомобиль, в котором, по его информации, находились скупщики голосов.