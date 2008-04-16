Сивульский: Нацбанк хочет снять с себя ответственность за высокую инфляцию

Народный депутат (БЮТ) председатель Главного ревизионного управления Украины Николай СИВУЛЬСКИЙ заявляет, что Национальный банк Украины своими заявлениями хочет снять с себя ответственность за чрезмерно высокий уровень инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СИВУЛЬСКИЙ заявил журналистам во вторник.

Напомним, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ в своем выступлении в Верховной Раде 11 апреля заявил, что одним из существенных факторов увеличения инфляции в Украине является чрезмерное увеличение бюджетных расходов.

"Резкое увеличение бюджетных расходов при необеспеченности товарным предложением спровоцировало усиление роста инфляции", - сказал В.СТЕЛЬМАХ. По его словам, в украинской экономике наблюдается такое явление как рефляция - интенсивное стимулирование бюджетными средствами внутреннего спроса.

Комментируя заявление В.СТЕЛЬМАХА, Н.СИВУЛЬСКИЙ сказал: «Я впервые слышу, чтобы главный банкир на всю страну заявлял о том, что чрезмерные бюджетные выплаты являются причиной инфляции».

При этом он отметил, что бюджет влияет на уровень инфляции лишь в том случае, если он является дефицитным.

В свою очередь депутат высказал мнение, что причиной существенного роста инфляции является большой объем роста кредитов в Украине, что непосредственно находится в сфере влияния Национального банка Украины.

Н.СИВУЛЬСКИЙ заявил, что не считает на сегодня актуальным рассмотрение вопроса об инициировании возможной отставки В.СТЕЛЬМАХА с поста председателя Нацбанка. Отметив при этом, что утверждение главы НБУ о влиянии бюджетных расходов на уровень инфляции должны стать предметом отдельного изучения.

Как сообщал УНИАН, по информации главы Нацбанка, по итогам первого квартала 2008 года уровень инфляции составил 9,7%, что уже превышает прогноз уровня годовой инфляции на 0,1%.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

МВФ также ухудшил прогноз среднегодовой инфляции с 10,8% до 21,9% на 2008 год.