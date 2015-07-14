В ГПУ сообщили о задержании четырех бойцов "Правого сектора", причастных к терактам в Мукачево

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Главным следственным управлением Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам создания и участия в преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершения террористических актов, повлекших тяжелые последствия, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

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Расследованием установлено, что 11 июля в Мукачево на автодороге Киев - Чоп группа лиц из круга бойцов «Добровольческого украинского корпуса военно-политического движения «Правый сектор» с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ совершила теракты, в результате чего гражданским лицам и сотрудникам правоохранительных органов нанесены огнестрельные и осколочные ранения различной степени тяжести. Также повреждены и уничтожены автотранспортные средства, принадлежащие гражданским лицам и правоохранительным органам.

В ходе расследования уголовного производства в порядке ст. 208 УПК Украины во время совершения указанных преступлений задержаны четверо человек в камуфляжной форме, которые имели знаки отличия движения «Правый сектор». Всем указанным лицам сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

Двое из них с ранениями находятся в больничном учреждении. Во время задержания «изъяты предметы, похожие на автоматическое оружие. По уголовному производству проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, назначены криминалистические экспертизы. В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с целью избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей», - отмечают в ГПУ.