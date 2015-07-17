Аваков: взрывы в Львове могли устроить имитаторы "Правого сектора"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил во время пресс-конференции в городе Самборе Львовской области, отвечая на вопрос, подтверждается ли "мукачевский след" событий во Львове.

“Не хочу комментировать этот вопрос, потому что оно на грани эмоций и спекуляций. Есть такая точка зрения, что взрывы провели представители одной из известных организаций, но есть и другая точка зрения — инспирировать, что это связано с представителями общественной организации - имитируя действия “Правого сектора”, - заявил министр.

Он также подчеркнул, что прежде всего стоит дождаться результатов следствия, “оно идет интенсивно, во Львове находится один из заместителей министра, один из лучших криминалистов Украины”.

Читайте такжеПорошенко во Львове проведал пострадавших милиционеров (фото)После завершения пресс-конференции на площади у Самборского городского совета министра Авакова ожидало около сотни людей, среди которых до 25 активистов “Правого сектора” с флагами и символикой организации, которые требовали от министра реальных, а не декларативных реформ, а представители "ПС" требовали от него отставки.

После общения с общиной, которая окружила плотным кольцом министра, люди начали постепенно расходиться и Аваков отбыл во Львов. Ожидаемого приезда колонны автомобилей со Львова с неизвестными лицами, которые намеревались встретиться с министром, о чем журналистам сообщили общественные активисты Львова, не произошло. Судя по всему, колонна автомобилей в Самбор так и не прибыла, и какова была цель этих людей - не известно.

Как сообщал УНИАН, сегодня Аваков планирует ознакомится с условиями работы Львовского оперативного центра мгновенного администрирования нарядами (ЛОЦМАН) и ходом строительства нового помещения Львовского городского управления, а также посетит участковых инспекторов милиции, которые получили ранения в результате терактов, в больнице скорой медицинской помощи Львова.

Справка УНИАН. Во Львове утром 14 июля с интервалом в час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров, которые сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел заявляло, что рассматривает несколько версий взрывов в Львове, в том числе связанные с событиями в Мукачево Закарпатской области, где 11 июля произошел конфликт со стрельбой между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По основной версии, которая рассматривается следователями, взрывы являются диверсиями с целью дезорганизовать работу государственных органов и посеять панику среди мирного населения.