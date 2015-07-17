МИД Германии приветствует шаги украинского парламента относительно принятия изменений к Конституции
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал шаги со стороны украинского парламента в направлении принятия изменений в Конституцию.
Об этом он сообщил в четверг, 16 июля, во время визита на Кубу, передает Deutsche Welle.
По словам Штайнмайера, изменения, направленные на осуществление самоуправления на Востоке Украины, составляют важную предпосылку для того, чтобы и на Донбассе состоялись местные выборы на основе украинского законодательства, цитирует пресс-служба МИД ФРГ.
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Кроме того, конституционная реформа в Украине стала бы определяющим шагом для улучшения структур правового государства.
Таким образом Киев сделал важный вклад в выполнение Минских договоренностей, отметил немецкий чиновник, выразив надежду, что конституционную реформу быстро примут, говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение подать на рассмотрение в Конституционный суд проект изменений к Конституции в части децентрализации. Перед этим проект изменений представил в Совете и попросил поддержать президент Украины Петр Порошенко.