МИД Германии приветствует шаги украинского парламента относительно принятия изменений к Конституции

Об этом он сообщил в четверг, 16 июля, во время визита на Кубу, передает Deutsche Welle.

По словам Штайнмайера, изменения, направленные на осуществление самоуправления на Востоке Украины, составляют важную предпосылку для того, чтобы и на Донбассе состоялись местные выборы на основе украинского законодательства, цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

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Кроме того, конституционная реформа в Украине стала бы определяющим шагом для улучшения структур правового государства.

Таким образом Киев сделал важный вклад в выполнение Минских договоренностей, отметил немецкий чиновник, выразив надежду, что конституционную реформу быстро примут, говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение подать на рассмотрение в Конституционный суд проект изменений к Конституции в части децентрализации. Перед этим проект изменений представил в Совете и попросил поддержать президент Украины Петр Порошенко.