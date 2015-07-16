Страсти по децентрализации: в Раду срочно едет Порошенко, Нуланд уже в парламенте - СМИ
Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд приехала в Раду.
Об этом сообщает ТСН.
В кулуарах сразу начали говорить, что скорее всего перерыв, который должен был длиться 30 минут, а длится уже более двух часов, может быть связан с давлением на депутатов Верховной Рады относительно голосования об особом статусе Донбасса.
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Как известно, сегодня, 16 июля, парламент должен включить в повестку дня сессии и направить на вывод в Конституционный суд изменения к Конституции относительно децентрализации.
Также в Раде присутствовал глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский и посол США в Украине Джеффри Пайетт. Ожидается присутствие и президента Украины Петра Порошенко, который будет представлять законопроект, который им был внесен в парламент.