Страсти по децентрализации: в Раду срочно едет Порошенко, Нуланд уже в парламенте - СМИ

12:24, 16 июля 2015
Политика
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Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд приехала в Раду.

/ УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

В кулуарах сразу начали говорить, что скорее всего перерыв, который должен был длиться 30 минут, а длится уже более двух часов, может быть связан с давлением на депутатов Верховной Рады относительно голосования об особом статусе Донбасса.

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Как известно, сегодня, 16 июля, парламент должен включить в повестку дня сессии и направить на вывод в Конституционный суд изменения к Конституции относительно децентрализации.

Также в Раде присутствовал глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский и посол США в Украине Джеффри Пайетт. Ожидается присутствие и президента Украины Петра Порошенко, который будет представлять законопроект, который им был внесен в парламент.

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