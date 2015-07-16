Сегодня Рада должна направить на заключение КС изменения Конституции по децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня также предполагается рассмотреть вопрос о внесении изменений к календарного плана проведения второй сессии ВР и проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии.

Сегодня ВР также рассмотрит вопрос об увольнении судей .

Читайте такжеНуланд: децентрализация в Украине соответствует Минским соглашениямТакже сегодня ВР должна рассмотреть проект постановления о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году (5 октября).

В первом чтении будет рассматриваться также проект постановления об обращении ВР к ООН, национальных парламентов государств мира по созданию Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное с сбитым самолетом Малазийской авиакомпании, совершавший рейс МН17 17 июля 2014 года.

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта о мерах экономической стабилизации государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз” в связи с временной оккупацией территории Украины.

По состоянию на 10:20 в заседании объявлен перерыв для консультаций