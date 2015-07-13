На Закарпатье необходимо провести серьезные кадровые изменения - Турчинов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нужны серьезные кадровые изменения в регионе, как в силовом, так и в административном блоке. Нужно наконец в парламенте проголосовать за снятие неприкосновенности с депутатов и судей. Нужно наконец очистить страну от бандитов и коррупционеров». – говорится в сообщении.

Кроме того, Турчинов сообщил, что правоохранители должны задержать виновных.

«Вместе с тем, СБУ, МВД и ГПУ обязаны не только задерживать тех, кто стрелял в людей, но и жестко расправиться с теми, кто в регионе, прикрываясь должностями и депутатскими мандатами, «крышует» контрабанду, нанимает для разборок криминалитет и вооруженных боевиков», - отметил Турчинов.

«Когда ты стреляешь из автомата или гранатомета по врагам на фронте - ты герой, но когда начинаешь стрелять из этого же оружия в глубоком тылу, и при этом гибнут люди, - ты бандит и убийца. И тут без вариантов. Бандиты и убийцы должны отвечать перед законом. Государство обязано защитить своих граждан», - написал секретарь СНБО.

Коли ти стріляєш з автомата чи гранатомета по ворогам на фронті - ти герой, але коли починаєш стріляти з цієї ж зброї у ... Posted by Олександр Турчинов on Sunday, July 12, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко обсудит события в Мукачево в рамках Военного кабинета при СНБО.