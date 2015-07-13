Яценюк требует уволить всех работников Закарпатской таможни и расследовать коррупцию в ведомстве
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ГФС - от начальника таможни и руководителей таможенных постов до рядового работника.
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
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Отмечается, что для обеспечения функционирования таможни глава правительства поручил направить в регион сотрудников таможни из других регионов.
Яценюк также дал поручение Министерству внутренних дел Украины провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений на Закарпатской таможне, и по его результатам возбудить уголовные производства.
Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на фоне событий в Мукачево заявил, что на Закарпатье следует провести серьезные кадровые изменения.