Яценюк требует уволить всех работников Закарпатской таможни и расследовать коррупцию в ведомстве

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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Отмечается, что для обеспечения функционирования таможни глава правительства поручил направить в регион сотрудников таможни из других регионов.

Яценюк также дал поручение Министерству внутренних дел Украины провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений на Закарпатской таможне, и по его результатам возбудить уголовные производства.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на фоне событий в Мукачево заявил, что на Закарпатье следует провести серьезные кадровые изменения.