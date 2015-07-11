Нардепы намерены инициировать назначение генпрокурором Сакварелидзе вместо Шокина

Об этом они заявили на ток-шоу "Шустер Live" на телеканале "112 Украина".

"Есть следующее предложение. Мы парламентом снимаем Шокина, включая президента, триумфально, я думаю, назначаем Сакварелидзе. Затем приходим сюда и ставим Давиту задачи", - предложил он.

Также Соболев заявил, что также должен быть отправлен в отставку заместитель генпрокурора Владимир Гузырь.

"И выяснилось, в результате расследования журналиста Сергея Иванова, Владимир Гузырь, этот фактический руководитель нынешней ГПУ, запрещал милиции расследовать нелегальное производство топлива прямо в момент, когда пожар начинался", - заявил Соболев.

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При этом во время эфира также председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, что если бы президент Украины Петр Порошенко пожелал победы молодой команды, то назначил бы Сакварелидзе генпрокурором.

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Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура предлагает американским коллегам присоединиться к расследованию фактов коррупции со стороны экс-должностных лиц ГПУ, связанных с деятельностью ООО «БРСМ-Нафта».

Заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе отметил, что «привлечение американских специалистов продиктовано желанием прокуратуры провести беспристрастное и эффективное расследование резонансного дела, о результатах которого будет проинформировано общество».