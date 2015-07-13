В "Народном фронте" не исключают лишение депутатской неприкосновенности Ланьо

Об этом на телеканале "112 Украина" заявил заместитель главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Украины Андрей Тетерук.

"После событий в Мукачево Генеральная прокуратура Украины подготовит документы, расследует… и Ланьо лишится депутатской неприкосновенности", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, депутат из Закарпатской области Михаил Ланьо рассказал свою версию событий, которые повлекли стрельбу в Мукачево.

Депутат сказал, что непосредственно перед перестрелкой разговаривал с командиром "Правого сектора" в Закарпатье у себя в кабинете. По его словам, бойцы "Правого сектора" обратились к нему за помощью по предоставлению мест в санатории для военных, которые возвращаются из зоны АТО.