Гройсман призвал сложить оружие тех, "кто решил вершить правосудие на свое усмотрение"

Об этом он написал в Facebook.

"События в Мукачево возмутили всю страну. По моему мнению, ни одна идеология, политические лозунги или призывы к патриотизму не могут оправдать насилия, незаконного использования оружия, неповиновение правоохранительным органам и государственным институтам. События, происходящие в Мукачево, нельзя квалифицировать иначе, как бандитизм", - считает Гройсман.

Читайте такжеМилиция и "Правый сектор" обвиняют друг друга в открытии огня на поражениеОн обратился к участникам событий с призывом сложить оружие.

"Обращаюсь к тем, кто решил вершить правосудие на свое усмотрение, немедленно сложить оружие и прекратить оказывать сопротивление правоохранительным органам. Обращаюсь к представителям правоохранительных органов провести всестороннее расследование произошедших событий, установить виновных и привлечь их к ответственности, несмотря на звания, шевроны и должности", - написал он.