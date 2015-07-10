МИД Украины выражает протест в связи с новыми обвинениями против Савченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Глубокую обеспокоенность вызывает полное пренебрежение со стороны России взятых на себя обязательств в соответствии с п.6 Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

В частности, 6 июля Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Надежды Савченко. «К ранее предъявленным надуманным обвинениям в пособничестве в убийстве двух граждан РФ, незаконном пересечении границы и других, добавлено еще более бессмысленное обвинение в убийстве этих россиян. При этом следствие в очередной раз полностью проигнорировало предоставленные защитой украинки доказательства о непричастности к инкриминируемым действиям. Подтверждением откровенной предвзятости российской стороны стало отклонение следственными органами всех без исключения ходатайств адвокатов Надежды относительно проведения дополнительных экспертиз в отношении имеющихся в деле заключений российских экспертов», - сообщает МИД.

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МИД Украины подчеркивает, что удерживая Надежду Савченко, российская сторона пренебрегает ее европейским парламентским иммунитетом как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы. «Факт нарушения Российской Федерацией Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также призыв к Москве немедленно освободить Надежду Савченко и дать ей возможность вернуться в Украину зафиксированы в резолюции ПА СЕ №2063 (2015) «Рассмотрение отмены ранее утвержденных полномочий делегации Российской Федерации» от 24 июня 2015 года».

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от российской стороны «прекратить судебный фарс и немедленно освободить Надежду Савченко».

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Как сообщал УНИАН, украинской летчицы Надежды Савченко, которая незаконно находится в российском СИЗО, отказали в рассмотрении уголовного дела судом присяжных.

Ранее, следствие завершило расследование уголовного дела против украинской летчицы Надежды Савченко, незаконно обвиняемой в соучастии в убийстве журналистов РФ в зоне АТО.