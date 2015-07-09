Украина и Латвия будут совместно расследовать факты отмывания денег Курченко

Об этом сообщила глава управления по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем при МВД Украины Елена Тищенко, передает 5 канал.

Только по одному факту сумма составила 13 миллиардов, сообщила Елена Тищенко. По ее словам, по фактам отмывания средств Курченко планируется создать единую следственную группу вместе с латвийскими правоохранителями.

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"Только один человек в этой схеме получил в 2013 году 13 миллиардов гривен. Это 1,6 миллиардов долларов США. Это даже больше, чем замороженных активов Януковича во всем мире. Впервые в истории МВД мы хотим сделать совместную следственную группу по расследованию деятельности компании Курченко. Потому что речь идет только по одному факту о 13 миллиардов гривен, по другому физическому лицу - 2,5 миллиарда долларов, и уже некоторые суммы мы даже не считаем", - заявила Тищенко.

Ранее УНИАН сообщал, что в структуре МВД Украины создано управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем.

Среди функций Управления – сотрудничество с правоохранителями других государств для выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины; обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов.