Порошенко анонсировал совещание по введению новой электронной системы пропусков в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

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"Завтра (9 июля) по моему поручению в СБУ пройдет совещание по введению новой безбумажной системы пропусков, которые будут обеспечивать, чтобы украинские граждане, не дожидаясь месяцами этой бумажки, имели возможность спокойно преодолевать пункты пропуска, чтобы украинские и международные гуманитарные грузы, которые обеспечивают функционирование украинцев на оккупированных территориях, проходили через "зеленый коридор", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 7 июля СБУ запустила электронную систему пропусков в зоне проведения антитеррористической операции. Отныне документы для получения разрешений на пересечение линии соприкосновения на востоке Украины можно подавать в электронной форме.

Отправленные заявки обрабатываются в on-line режиме, благодаря чему граждане могут самостоятельно проверять ход их обработки. После получения разрешения можно пересекать контрольные пункты въезда-выезда, предоставив лишь документ, удостоверяющий личность.