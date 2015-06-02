Аксенов предложил крымчанам собирать дождевую воду

По мнению Аксенова, в Крыму надо внедрять технологии, которые работают в других странах. В качестве примера "председатель" Крыма привел Оман и Израиль.

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По его словам, сегодня уже разрабатывается программа, которая позволит крымчанам научиться собирать воду, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Алексей Павленко заявлял, что посевная площадь в Крыму в последние годы составляла 750 тыс. гектаров, из которых 135 тыс., или 18%,орошались.

В текущем году из-за неправильного управления системами полива орошаемые площади сократились в 10 раз, в связи с чем в Крыму не удалось посеять традиционную для полуострова культуру – рис на площади 13,5 тыс. гектаров.