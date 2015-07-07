Болгария готова помогать Украине в реформах и евроинтеграции

Об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом сегодня в Киеве.

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В частности, президент Болгарии заявил, что для него лично этот визит в Киев имеет особое значение. "Украина для меня - фактически дело жизни", - сказал он, поблагодарив украинский народ за "сердечное, теплое отношение" к его стране.

"Мы уверены в огромном потенциале Украины и хотим быть частью ее успеха", - сказал болгарский президент.

Росен Плевнелиев заявил о готовности Болгарии предоставлять Украине всяческую помощь на пути осуществления реформ и евроинтеграции, поделиться соответствующим опытом. "Мы хотим, чтобы Украина была членом достойной семьи европейских народов", - заявил он. В этом контексте президент Болгарии заявил, что его страна поддерживает необходимость введения безвизового режима для украинских граждан со странами Евросоюза.

В свою очередь, Владимир Гройсман поблагодарил Росена Плевнелиева за последовательную поддержку Болгарией позиции Украины на международной арене и высказался за дальнейшую координацию усилий ради стабильности на европейском континенте. "Есть моменты в жизни каждого государства, когда поддержка друзей очень важна, и сейчас именно такой момент", - сказал он. Председатель Верховной Рады также поблагодарил за то, что парламент Болгарии одним из первых ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Также во время встречи стороны отметили важность активизации двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной, образовательной и культурной сферах, отметили в пресс-службе.