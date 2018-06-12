Верховное недоразумение

Когда на горизонте замаячили местные выборы, все чаще стали всплывать противоречия между ветвями власти, в целом, и в коалиции, в частности. Несмотря на то, что Украина нуждалась в обновлении закона о местных выборах (старый писался под Партию регионов), нынешние властьимущие, в надежде, что с выборами, учитывая общую ситуацию в стране, можно будет повременить, хотя бы, до 2016 года, не торопились менять избирательное законодательство. Однако после того, как президент Петр Порошенко дал понять, что голосование на местах все же состоится осенью 2015 года, парламентариям пришлось зашевелиться – в Верховной Раде было зарегистрировано несколько законопроектов, прописывающих новые правила игры для этой избирательной гонки.

Впрочем, когда дело дошло до голосования, депутаты благополучно провалили документ, подготовленный, в том числе, представителями общественных организаций. Но, так или иначе, проголосованный в первом чтении законопроект, который, пусть и не был лучшим в пакете законов о местных выборах и требовал существенных доработок, должны были вынести на голосование во втором чтении в четверг, 2 июля. Документ, действительно, стоял в повестке дня, правда, одним из последних. И с каждым часом работы Верховной Рады надежда, что у депутатов дойдут до него руки, таяла.

Более того, парламентарии всячески демонстрировали, что желания рассматривать этот законопроект у них нет. Даже после того, как депутаты продлили себе рабочий день до девяти вечера, представители крупных фракций шептались в кулуарах, что закон о выборах рассматриваться в четверг уже не будет. В частности, заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко намекнул, что в законопроекте есть ряд дискуссионных позиций, по которым в коалиции единого мнения так и не было найдено.

В частности, речь идет о закреплении за маленькими округами неизменного лидера партийного списка, независимо от количества отданных за него голосов избирателей, в районных центрах – троих лидеров, в больших городах – первой пятерки. Кроме того, проблемным, по словам Кононенко, стало предложение фракции "Батькивщина" о том, что партия может принимать участие в выборах, если зарегистрирована за год до начала избирательного процесса, а также, если партия выдвигает кандидатов в 2/3 округов по всей стране.

Против этих норм, в частности, выступали представители "Самопомощи". "Нам нужно не просто рассмотреть закон, а принять новую систему проведения выборов, которая позволила бы общинам, а не партийным вождям определять, кого они хотят видеть в местных советах. А это возможно только в том случае, если люди будут голосовать и за определенную партию, и за конкретные фамилии, выбирая их в открытых списках", - отметил народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев и добавил, что пока закон о местных выборах лишь узаконивает диктат партий.

По его словам, в нынешней редакции документ объединяет худшие черты двух избирательных систем и содержит только одну положительную норму – выборы мэров крупных городов в два тура. "В остальном, это закон, который сейчас принимать нельзя", - констатировал он.

Стоит отметить, что и другие фракции были не заинтересованы в результативном голосовании, в том числе, из-за нормы о двухтуровых выборах мэров. В этом смысле, представителям коалиции выгоднее сохранить существующую систему (УНИАН уже писал об этом), дабы не потерять контроль над крупными городами, где уже работают их ставленники. Как Виталий Кличко в столице.

Валютнокредитная подстава

Не вдаваясь в подробности парламентского бардака вокруг избирательного законодательства, законов о полиции и прокуратуре, отметим, что к концу вчерашнего дня Рада вовсе сделала "ход конем", приняв законопроект №1558-1 "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте". Это вызвало такой эффект в информационном поле, что даже думающий избиратель забыл о грядущих местных выборах и проблемах, с ними связанных.

Собственно, 229 народных избранников обязали банки конвертировать валютные кредиты граждан по требованию самих заемщиков по курсу, который действовал на момент заключения кредитного договора. Несмотря на то, что и Минфин, и НБУ критиковали подобные законодательные "новации" из-за их опасности для банковской системы страны, поставить этот документ на голосование настаивали все фракции парламента. Особенно "резвились" в пиаре на этом вопросе "Батькивщина", Радикальная партия и Оппозиционный блок. "Когда речь идет о защите интересов украинских граждан, о решении проблем людей, мы наступаем на горло собственной песне. Мы отодвигаем в сторону все личные амбиции или обиды, потому что для нас интересы страны, интересы людей на первом плане", - вещал главный "радикал" Олег Ляшко.

"Нет ничего важнее, кроме того, чтобы вернуть пенсии, вернуть людям возможность жить в своих квартирах и нормально планировать свой завтрашний день. Оппозиционный блок настаивает, чтобы, в первую очередь, рассматривался законопроект №1558-12", - вторила ему "оппозиционерка" Наталья Королевская.

Не отставала и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая настаивала, что люди "имеют право реструктуризировать свои кредиты, которые они взяли в валюте": "Сейчас в зале достаточно депутатов для того, чтобы за это проголосовать в целом, чтобы выполнить волю народа".

К сожалению, на волне популизма, ни один из вышеперечисленных депутатов почему-то не вспоминал, что многие нынешние проблемные заемщики брали валютные кредиты из-за более низкой процентной ставки, чем кредиты в гривне. Причем, банкиры поясняли, что валютные заемщики несут дополнительные риски из-за курсовых колебаний, коих в Украине за последнее десятилетие было немало. И заемщики на такие риски соглашались добровольно.

Более того, защищая валютных заемщиков, парламентарии как-то не подумали, что банковская система от подобных законодательных новаций потеряет около 100 млрд гривен. Но эти средства будут отнюдь не деньгами банкиров. Покрыть курсовую разницу, спасая заемщиков, можно лишь деньгами других вкладчиков или же из государственного бюджета, то есть, залезая в карман каждого налогоплательщика.

Незнание закона (о регламенте) не освобождает от ответственности

В результате, проголосовав за популистский закон, депутаты нарвались на шквал критики в свой адрес. Критики, которой многие из них никак не ожидали. Во-первых, потому, что некоторые фракции поддержали рассмотрение этого законопроекта в качестве "заботы об избирателях" лишь для виду, поскольку, согласно договоренностей, для результативного голосования не должно было хватить голосов.

Во-вторых, некоторые и вовсе не голосовали, а за них это сделали их карточки. Например, по информации народного депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, его коллега по фракции Андрей Павелко загадочным образом поддержал законопроект, находясь во время голосования в самолете.

В-третьих, потому, что некоторые из парламентариев изначально даже не поняли, что конкретно поддержали, нажимая на кнопку "за". И, осознав проблему, заявили об отзыве своих голосов. Впрочем, на дальнейшую судьбу закона это уже не может повлиять, поскольку процедуры отзыва голосов в Верховной Раде не существует. "С точки зрения регламента это ничего не даст", - заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзенык.

По его словам, если "кто-то считает, что были нарушения регламента, которые повлияли на принятие закона, он может внести постановление об отмене решения Верховной Рады. Если такое постановление будет поддержано, то только тогда голосование может быть отменено", - пояснил он и добавил, что перед вынесением этого вопроса в сессионный зал, его должен рассмотреть комитет.

К слову, нарушение регламента в Верховной Раде уже стало традиционной практикой. Коалиция в более чем 300 голосов существует, пожалуй, только на бумаге. А "сигнальные" голосования или голосования за один вопрос по несколько раз – уже норма для парламентариев, которые закрывают глаза на тот факт, что спикер не может ставить законопроекты на голосование раз за разом, пока не найдется нужное количество голосов.

Вчерашнее пленарное заседание, в этом смысле, тоже не стало исключением. Если отследить стенограмму, не удивительно, что некоторые депутаты, которых сегодня общественность заклеймила, не разобрались, за что голосуют.

Дело в том, что перед голосованием и спикер, и парламентарии, долго обсуждали необходимость голосовать за два проекта законов – о реструктуризации №1558-1 и пенсионный №2698. В результате, после того, как народный депутат Антон Яценко выступил с «предложением» прекратить дискуссию, "поставить эти два закона без обсуждения и немедленно их принять во втором чтении и в целом", спикер Владимир Гройсман объявил, что зал переходит к голосованию "во втором чтении и в целом". На табло появился законопроект 1558-1, который, впрочем, депутаты должны были голосовать в третьем чтении (!). Голосов не хватило – 225. После этого спикер сам себя одернул относительно того, что документ голосуется не во втором, а в третьем чтении и в целом. Результат – 229 голосов "за".

Возвращаясь же к поведению парламентариев, в пятницу они, как нашкодившие коты, рьяно взялись исправлять положение. Точнее, реноме. Часть депутатского корпуса обратилась к спикеру Владимиру Гройсману с просьбой не подписывать документ, а также начала собирать подписи под обращением к президенту ветировать закон о реструктуризации валютных кредитов. Часть заявили о необходимости переголосования закона, поскольку были зафиксированы факты неперсонального голосования. Еще часть – зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за закон.

Как бы там ни было, вся эта возня, помимо общего ощущения брезгливости по отношению к действиям Верховной Рады, привела к тому, что за выяснением отношений, попытками рассказать в пятничных эфирах политических ток-шоу кто кого и зачем этим голосованием подставил, а также разговорами о будущем собрании парламентской коалиции на следующей неделе, обществу продолжают замыливать глаза. Тем временем, для принятия нового закона о местных выборах осталась одна пленарная неделя. И, пожалуй, в связке с этим законом, депутатам следует проголосовать еще один – о лишении себя неприкосновенности. Так будет справедливо.

Татьяна Урбанская