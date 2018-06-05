Мэры преткновения

После изменения законодательства в 2006 году, двухтуровая система выборов мэров городов, а особенно столицы – вопрос, который оставался поводом для яростных споров накануне каждой местной избирательной кампании. «Если бы двухтуровая система выборов мэров работала, то мы бы никогда не узнали о «космическом» Леониде Черновецком в Киеве, о множестве коррупционных схем и скандалов вокруг них в столице, не увидели бы сейчас политических «детей Черновецкого» в большой политике, - считает координатор экспертных групп Реанимационного пакета реформ Вадим Миський. – В 2006 году Черновецкий победил в Киеве при поддержке всего лишь 30% избирателей. Два его оппонента набрали 21% и 23% голосов. Но, если бы был второй тур голосования, то, согласно социологии, шансов на победу у Черновецкого не было».

Еще одним примером того, как двухтуровая система голосования на выборах градоначальников помогла бы избежать ряда ошибок, Вадим Миський считает выборы мэра Харькова в 2010 году. «Тогда разница голосов избирателей за ключевых кандидатов – Геннадия Кернеса и Арсена Авакова – составила 0,63%. Был бы второй тур, история Харькова могла бы сложиться иначе», - рассказал он.

Однотуровые мэры и обещания коалиции

Тем не менее, ломая «копья» в телеэфирах и на трибуне парламента вокруг этого вопроса, народные депутаты не торопились вводить норму о двухтуровом голосовании за мэров городов в избирательное законодательство. Ситуация несколько изменилась после досрочных выборов Верховной Рады в 2014 году. Дело в том, что норма о двухтуровых выборах градоначальников стала одним из обещаний новоизбранных депутатов и была закреплена в коалиционном соглашении парламентского большинства. Так, в первом полугодии 2015 года коалиция обязывалась прописать в законе правило выборов мэров больших городов «в два тура и по принципу абсолютного большинства проголосовавших избирателей».

Впрочем, сегодня однотуровая система, так или иначе, устроила бы любого из представителей, пусть и демократической, но «старой гвардии». По крайней мере двое действующих градоначальников, имеющих представительство своих партий в парламенте – мэр Киева Виталий Кличко и мэр Львова Андрей Садовой – предпочли бы оставить в законе о местных выборах старую систему избрания городских голов. «Дело в том, что, по сути, многие действующие мэры приложили немало усилий, чтобы занять свои кресла. Речь идет, в том числе, о мобилизации на прошлых местных выборах бабушек и любителей гречки», - рассказал УНИАН координатор экспертных групп Реанимационного пакета реформ Вадим Миський.

По его словам, после введения нормы о двухтуровом голосовании, учитывая, что во втором туре ответственных избирателей будет больше, поскольку их голоса не будут распорошены между большим количеством кандидатов, а количество бабушек – величина, скажем так, постоянная, возможность переизбраться для действующих градоначальников осенью текущего года оказалась под вопросом.

Впрочем, даже те мэры, которые на прошлых выборах получили свои должности без подкупа или использования административного ресурса (или просто не были пойманы «за руку»), в результате введения двухтуровой системы голосования могут не остаться в своих креслах на второй срок из-за собственных низких рейтингов и традиционно низкой явки избирателей.

Выборы: проводить нельзя перенести

В последние месяцы и мэр Киева Виталий Кличко, и значительная часть местных депутатов, размышляли над тем, как изменить законодательство в свою пользу, либо… вовсе перенести избирательную гонку. К примеру, заместитель столичного градоначальника Алексей Резников в одном из своих выступлений намекнул о нецелесообразности проводить выборы в Киеве этой осенью.

Впрочем, о желании провести местную избирательную кампанию не осенью 2015 года, а весной 2016-го не раз говорили и депутаты Верховной Рады. Однако перенести или отменить местные выборы оказалось делом непростым. Формально, для этого существует два способа: внесение изменений в Конституцию или введение в стране военного положения. О последнем варианте пока говорить не приходится, а вот «нужные» изменения в Основной закон коалиция обсуждала с президентом не раз.

Справедливости ради отметим, обсуждала, понимая, что такой путь, на сегодняшний день, - путь в никуда. Во-первых, голосования последних месяцев свидетельствуют, что у коалиции для конституционных изменений нет необходимых 300 голосов. Во-вторых, такие изменения, при самом большом желании депутатов, есть возможность проголосовать не раньше следующей сессии Верховной Рады, то есть, в сентябре. Однако в это время местная избирательная кампания уже начнется. В-третьих, даже намеки на возможность переноса избирательной гонки вызывают негодование в обществе. В результате, сегодня ни депутаты – представители коалиции, ни депутаты местных советов, ни мэры крупных городов, не отважились бы в открытую заявить, что не готовы менять избирательное законодательство и идти на выборы.

Поэтому, несмотря на все кулуарные договоренности, парламент поддержал в первом чтении новый закон о местных выборах, предполагающий имитацию открытых списков (под предлогом того, что это все же лучше старого закона), а также двухтуровую систему голосования при выборе мэров крупных городов. Теперь документ будет дорабатываться для принятия во втором чтении и за основу. Но вернуть выборы в один тур, внося поправки в принятый закон, не получится, утверждает народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Черненко: «Дорабатывая закон, из него нельзя ничего забрать, можно только добавить». «К сожалению, я уже убедился, что в Верховной Раде, если очень захотеть, можно все. Но, думаю, что именно эта позиция (вернуть однотуровую систему выборов, – УНИАН) не найдет поддержки в зале. Даже если будет внесена такая поправка, думаю, что ее не примут за основу», - констатировал он.

«Самопомощь» в помощь?

Как бы там ни было, парламентские торги, которые развернулись за однотуровую систему выборов мэров взамен на голосование УДАРа и «Самопомощи» за отставку главы СБУ Валентина Наливайченко на прошлой неделе, - лучшее свидетельство того, что и столичный, и львовский мэры не очень уверены в своей победе в будущей избирательной гонке. Злые языки утверждают, что, в попытке обезопасить себя, стороны якобы договорились, что «Самопомощь» не будет выдвигать своего кандидата в мэры Киева, а УДАР не станет этого делать во Львове. При этом, «Самопомощь» при объединении с УДАРом может получить значительную поддержку в столице и занять больше депутатских кресел в Киевсовете. «Рейтинг Кличко падает. В связи с этим, в УДАРе начались центробежные процессы – часть партии работает с Блоком Петра Порошенко, другая часть может влиться в «Самопомощь»… Кличко на выборах мэра Киева могут выдвинуть единым кандидатом от «Самопомощи» и УДАРа. А прирост количества депутатов усилит Садового», - комментирует вероятность таких слухов политолог Сергей Таран.

Впрочем, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк отмечает, что партия будет участвовать в местных выборах без объединения с другими политическими силами, а окончательное решение о том, как «Самопомощь» пойдет на местные выборы, будет утверждаться в середине лета. «Мы приняли решение поддерживать своих кандидатов, которых будем выдвигать. Кандидатов других партий мы поддерживать не будем», - заявил он.

В свою очередь, в УДАРе утверждают, что могут самостоятельно побороться как за представительство в местных советах тех городов, где имеется мощная партийная ячейка, так и за кресла мэров некоторых городов. Где и как будут бороться обещают рассказать после съезда партии, в конце июня – начале июля.

Как бы там ни было, если подобные договоренности имели место быть, Садовой и Кличко, скорее всего, действуют на упреждение. Ведь, на сегодняшний день, ни у одного из них, несмотря на падение рейтингов и все опасности двухтуровой системы выборов мэров, нет реальных конкурентов. Во всяком случае, ни одна парламентская фракция не способна сегодня назвать имя своего единого кандидата на киевский «трон». В качестве же самовыдвиженцев могут попробовать счастья внефракционные народные депутаты Борислав Береза и Владимир Парасюк. На прошлой неделе, отвечая на вопросы о вероятности участия в столичной избирательной кампании, оба не отрицали такой возможности.

Кроме того, ряд СМИ, ссылаясь на источники в Администрации президента, называли потенциальным кандидатом на мэрское кресло в Киеве спикера Верховной Рады, а ранее мэра Винницы, Владимира Гройсмана. Мол, его рейтинги в столице – около 15%, поэтому Банковая может сделать ставку на него, в случае провала переговоров с Кличко. Впрочем, сам Гройсман эту версию пока опровергает.

Татьяна Урбанская, Ольга Каретникова-Котягина