Transparency International предупреждает о высоких коррупционных рисках в Украине

Об этом говорится в новом отчете международной организации Transparency International, опубликованном в четверг, 2 июля, сообщает Радио Свобода.

Специалисты Transparency International проанализировали в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове и Украине работу десятков учреждений, ответственных за предупреждение и борьбу с коррупцией.

В отчете говорится, что эти страны в ближайшие пять лет планируют получить 16,6 миллиарда долларов помощи от Евросоюза, а риск, что эти деньги будут разворованы «неприемлемо высокий». Несмотря на то, что эти пять стран приняли ряд законов по борьбе с коррупцией, политические и бизнес-элиты и в дальнейшем оказывают сильное влияние на судебную и законодательную власть, отмечают в Transparency International.

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«Политически мотивированное следствие и влияние власти на судебный процесс являются особенно проблематичным в Украине и Молдове», – говорится в отчете.

В Transparency International добавляют, что в регионе также наблюдается тенденция к усилению контроля СМИ и гражданского общества – это касается, в частности, Армении и Азербайджана.

Как сообщал УНИАН ранее, эксперты Transparency International опасаются, что через год Виктор Янукович и его соратники могут вернуть себе все замороженные активы.