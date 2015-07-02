Порошенко призвали привлечь Путина к ответственности в Гаагском трибунале за преступления на Донбассе
Народный депутат Украины, Виталий Куприй заявил о своем намерении требовать через парламент привлечении должностных лиц Российской Федерации к ответственности за преступления, совершенные на Донбассе.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
В частности, спикеру ВР направлен депутатский запрос, согласно которому Гройсман должен внести требование Президенту Украины Петру Порошенко о подписании письма ВР в Гаагский трибунал. По словам Куприя, данный запрос должен быть рассмотрен уже завтра, 3 июля.
«Уже сегодня зарегистрировал депутатский запрос Председателя ВР Владимира Гройсмана. Я настаиваю на том, чтобы господин Гройсман лично внес требование Президенту Украины Порошенко немедленно подписать письмо ВР в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) о преступлениях, совершенных должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНВ.
Поскорее направления указанного письма в МУС и последующие действия по передаче доказательств военных преступлений Путина может остановить военные действия на Востоке Украины и спасти жизнь многим людям», - заявил он.
От слов перехожу к делу! Отказ Порошенко судить Путина в Гаагском трибунале за преступления на Донбассе будем преодолевать ...Posted by Виталий Куприй on 2 Июль 2015 г.