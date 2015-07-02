Против Корбана в 205 округе выдвинули несколько "технических кандидатов" с похожими фамилиями

При этом «двойников» основного конкурента Корбана – Сергея Березенко – в бюллетене нет.

Об этом Геннадий Корбан сообщил на своей странице в Facebook, комментируя образец утвержденного ЦИК бюллетеня на довыборах в Верховную Раду, которые состоятся в 205 округе (Чернигов) 26 июля с.г. Всего в списке – 127 фамилий, бюллетень будет длиной около метра.

«Хочу обратить внимание всех интересующихся ходом кампании - почитайте, пожалуйста, список. В нем есть много клонов. Моих клонов. Примеры двойников - обведены красным: некто Корпан Галина Юрьевна - весьма юна, 1990 г.р. И Карбан Геннадий Валерьевич (1986 г.р.) Интересно понять, кто эти люди и сколько им заплатили... И вообще - каково это, быть клоном?» - написал Корбан.

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Он также обратил внимание на то, что фамилия его главного конкурента, главы ДУСи Сергея Березенко не имеет столь созвучных по фамилии конкурентов. «И только одна уникальная фамилия не повторяется. Эта фамилия любимчика - завхоза президента. Хотел бы предостеречь нашего Кукловода. Если чересчур увлекаться игрой с людьми, однажды можно самому стать марионеткой, или клоном - на худой конец», - подчеркнул Геннадий Корбан.

Напомним, что по решению ЦИК, бюлетень на выборах в 205 округе в Чернигове будет размером 200 х 1 000 мм светло-голубого цвета.

Ранее Геннадий Корбан назвал выборы в 205 округе «позором даже для Книги рекордов Гиннеса». Он подчеркнул, что «по сути избиратели на 205 округе лишены своего права голоса, поскольку немногим из них захочется разбираться в метровом списке фамилий, многие из которых созвучны между собой».