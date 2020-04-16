Суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест

Татьяна Черновол должна прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому случаю, а также сдать загранпаспорта.

Печерский районный суд Киева избрал для народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следственный судья Сергей Вовк.

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Судебное заседание транслировалось на YouTube-канале "Судебная власть".

Так, судья принял решение отправить Черновол под круглосуточный домашний арест по адресу его проживания в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

Кроме того, на Черновол также возложены обязанности прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому случаю, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать свои документы для выезда за границу.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители Государственного бюро расследований проводят обыск. Она опубликовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в которой указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

В ГБР проинформировали, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в котором располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Позже в ГБР заявили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

14 апреля во время допроса в ГБР Черновол отказалась давать следователям какие-либо показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

В тот же день в Печерском райсуде Киева должно состояться заседание по избранию меры пресечения Черновол, однако адвокаты и сама Черновол заявили отвод следственному судье Вовку.

Адвокаты подчеркнули, что имеют подозрения относительно того, что дело не прошло процедуру автоматического распределения между судьями.

В свою очередь Черновол заявила о конфликте интересов у нее с судьей и поддержала ходатайство защиты.

15 апреля судья Печерского райсуда Олеся Батрин отказала в удовлетворении заявлений Черновол и ее адвоката Кузиной об отводе судьи Вовка.

16 апреля защита Черновол заявил об отводе всей группе прокуроров по делу, а также о повторном отводе судьи, однако судья Вовк оставил без рассмотрения эти заявления, а также 14 ходатайств народных депутатов, которые заявили о готовности взять Черновол на поруки.