Чорновол отказалась давать следователям ГБР какие-либо показания

Бывшего нардепа, участницу Евромайдана Татьяну Черновол подозревают в организации поджога в феврале 2014 года офиса Партии регионов и гибели человека.

Бывший народный депутат, активная участница Евромайдана Татьяна Черновол, которую подозревают в организации поджога офиса Партии регионов и гибели человека, отказалась давать следователям ГБР любые показания.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"14 апреля в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, состоялся допрос Татьяны Черновол. (...) В ходе допроса подозреваемая отказалась от дачи каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители ГБРпроводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

В ГБР сообщили, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, находившийся в помещении партийного офиса.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Позже в ГБР сообщили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам Черновол, следователь ГБР просит суд применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание состоится сегодня в 16.00 в Печерском райсуде Киева.