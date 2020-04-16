Украинская сторона давила, чтобы провести обмен до завершения карантина - Зеленский

Также президент заверил, что украинские власти и в дальнейшем будут работать над освобождением украинских пленных на временно оккупированных территориях и в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона во время переговорного процесса давила, чтобы провести взаимное освобождение удерживаемых лиц, в рамках которого были освобождены 20 украинцев, не дожидаясь окончания карантина.

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Об этом он заявил в комментарии журналистам во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

Президент напомнил, что в рамках первого обмена при его каденции Украина вернула 35 украинцев, во время второго, который произошел после встречи в «нормандском формате», были освобождены 76 граждан.

«Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ожидать, наверное, окончания карантина, и дождаться, и потом делать больший обмен. Наша сторона стремилась и давила, что не надо ничего ждать. Есть сейчас, сколько нам с той стороны подтвердили наших граждан ... есть 20 человек - давайте возвращать 20 человек. Завтра будет еще 2 человека - будем возвращать 2 человека. Послезавтра будет 100 - будем возвращать 100 человек», - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, в два этапа состоялось взаимноеосвобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей, в рамках которого на подконтрольную территорию Украины было возвращено 20 украинских граждан.