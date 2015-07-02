Яценюк ожидает появление новых патрульных на столичных улицах уже на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время Церемонии первого выпуска из полицейской академии патрульной службы Киева.

“Вы новое украинское лицо, вы новая украинская полиция, вы являетесь представителями нашей новой качественной европейской Украины... Я ожидаю от парламента неотложного голосования за пакет законов, разработанных министром, первым заместителем (внутренних дел) вместе с представителями депутатских фракций, за закон, который позволит уже на этой неделе выйти вам на патрулирование города Киева в качестве новой европейской полиции”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании у председателя Верховной Рады Украины лидеры фракций коалиции решили на вечернем заседании рассматривать пакет законопроектов, касающихся реформирования правоохранительных органов.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что если ВР не примет своевременно закон о полиции, то новые патрульные будут работать в статусе милиционеров.

Министерство внутренних дел начало создание новой патрульной службы. Набор претендентов на службу в патрульную полицию Киева продолжался с 19 января до 6 февраля 2015 г. Для патрульной службы в Киеве набрали около 2 тыс. сотрудников, которые будут получать зарплату в среднем 6-8 тыс. грн.

20 апреля начался набор кандидатов на обучение в создаваемые подразделения патрульной службы других городов Украины.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О Национальной полиции», внесенный Кабинетом министров.

Законопроектом определено, что Национальная полиция – это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности, а его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.