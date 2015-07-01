Аваков готов назначить заместителем начальника милиции Николаевщины кандидата от общества
16:59, 01 июля 2015Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о готовности назначить представителя общества на должность заместителя начальника Николаевской областной милиции.
Губернатор Николаевской области поддержит эту инициативу / mvs.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, об этом он сообщил во время своей сегодняшней рабочей поездки в Николаев.
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"Предложите кандидата от общества. Думаю, что губернатор Николаевской области поддержит эту инициативу, и мы имплементируем должность заместителя начальника областной милиции. Но вы должны осознавать всю серьезность этого решения", – сказал министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня во время рабочей поездки в Николаев Аваков расформировал областное управление ГАИ.
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