В Евросоюзе осудили незаконный призыв жителей аннексированного Крыма на военную службу в РФ

ЕС требует от России прекратить действия, которые нарушают международное право.

Европейский Союз осуждает осуществление Россией очередного призыва на военную службу в аннексированном Крыму и призывает ее прекратить действия, которые нарушают международное право.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Представительства ЕС в Украине.

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"В незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе Россия осуществляет призыв жителей полуострова в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Это является нарушением международного гуманитарного права", – говорится в заявлении.

Россия, отмечают в представительстве, должна руководствоваться принципами международного права и обязано обеспечить защиту прав человека на полуострове.

ЕС также заявил, что не признает и не будет признавать аннексию Крыма. От России Евросоюз ожидает прекращения всех нарушений международного права на Крымском полуострове.

Как сообщал УНИАН, в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым отметили, что призыв жителей оккупированного полуострова на военную службу в российской армии является системным военным преступлением.

МИД Украины, в свою очередь, выразил решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва крымчан на военную службу и выдвинул требование его отмены.