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Карантин в парламенте: депутаты прибыли на сегодняшние заседание Рады в масках (фоторепортаж)

19:24, 13 апреля 2020
Политика
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Депутаты сегодня красовались перед камерами в масках / УНИАН

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Как свидетельствуют фото корреспондента УНИАН, депутаты прибыли в сессионный зал парламента с должными средствами защиты - в медицинских масках и респираторах.

Напомним, Рада сегодня приняла изменения в госбюджет-2020, а также внесла правки в законодательство о защите населения от инфекционных болезней.

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