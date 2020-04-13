Карантин в парламенте: депутаты прибыли на сегодняшние заседание Рады в масках (фоторепортаж)

Напомним, Рада сегодня приняла изменения в госбюджет-2020.

Несмотря на введенный в стране жесткий карантин, Верховная Рада сегодня собралась на внеочередное заседание.

Читайте также"Все они герои": в Раде вступились за учителей "Всеукраинской школы онлайн", которых критикуют за ошибки

Как свидетельствуют фото корреспондента УНИАН, депутаты прибыли в сессионный зал парламента с должными средствами защиты - в медицинских масках и респираторах.

Напомним, Рада сегодня приняла изменения в госбюджет-2020, а также внесла правки в законодательство о защите населения от инфекционных болезней.