Карантин в парламенте: депутаты прибыли на сегодняшние заседание Рады в масках (фоторепортаж)
19:24, 13 апреля 2020Политика
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Напомним, Рада сегодня приняла изменения в госбюджет-2020.
Депутаты сегодня красовались перед камерами в масках / УНИАН
Несмотря на введенный в стране жесткий карантин, Верховная Рада сегодня собралась на внеочередное заседание.
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Как свидетельствуют фото корреспондента УНИАН, депутаты прибыли в сессионный зал парламента с должными средствами защиты - в медицинских масках и респираторах.
Напомним, Рада сегодня приняла изменения в госбюджет-2020, а также внесла правки в законодательство о защите населения от инфекционных болезней.
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