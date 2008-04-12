Богатырева думает, что Партия регионов едина как никогда

Член Политисполкома Партии регионов, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что Партия регионов едина как никогда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Донецке на XVII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов.

«Партия регионов едина как никогда, она сильна, цельна, никакого нигде раскола, надкола или противоречий, о которых пытаются говорить наши оппоненты, нет», - заявила Р.БОГАТЫРЕВА.