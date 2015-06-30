БПП не будет голосовать за отмену льготного режима уплаты НДС для агросектора - нардеп

Причиной массового митинга стало известие о том, что сегодня на рассмотрение депутатов в Раде будет представлен законопроект «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налога на добавленную стоимость», в котором в последний момент появилась норма, отменяющая льготный режим уплаты НДС для агросектора, сообщает Forbes.

Документ, подготовленный правительством, уже зарегистрирован в парламенте под №2173 от 30.06.2015, но текст законопроекта пока недоступен.

Как сообщили народные депутаты Украины Александр Бакуменко и Леонид Козаченко, которые вышли к митингующим аграриям, сегодня на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» было принято решение не голосовать за законопроект и снять его с повестки дня.

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«Сегодня происходят беспрецедентные вещи, когда пытаются «протащить» норму, которая отменяет спецрежим налогообложения НДС для сельхозпроизводителей. Кабинет Министров, нарушая коалиционное соглашение, вносит так сказать «подковерно» в один из позитивных для аграриев законопроектов по улучшению системы электронного администрирования НДС, в «заключительных положениях отмену спецрежима НДС с 1 января 2016». Поэтому мы сегодня говорим о том, что такие вещи, которые делаются подкулисно и выносятся в зал без решения комитета, мы постараемся не пропускать», - заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко во время брифинга в парламенте.

Он подчеркнул, что «это приведет к катастрофическим макроекономическим последствиям, которые мы уже просчитали и показали. Это, прежде всего, в животноводстве как минимум на 20% сократится ВВП, как минимум 100 тыс. людей останутся без рабочих мест. Уже более 200 мелких и средних предприятий закрыто в аграрном секторе. Мы сократим экспортные поставки, мы получим огромный отрицательный макроэкономический эффект, когда будет приходить в страну меньше валюты».

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Глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Леонид Козаченко добавил: «Действительно, пытаются принять беспрецедентное поспешное решение, которое может существенно навредить аграрной отрасли и запустить механизм разрушения сферы. Агропромышленный комплекс Украины - это та отрасль которая является укрепляющим фактором, это та отрасль, которая дала возможность сориентировать нашу страну на внешних рынках и создавала для этого нашей стране положительный имидж».

«Для предупреждения принятия этого решения под стенами парламента собралось большое количество аграриев, которые хотели прийти и перекрыть все магистрали. Делать этого они сегодня не будут. Они пришли под Верховную Раду просить нас, народных депутатов, чтобы это поспешное решение не было принято», - подчеркнул Леонид Козаченко.