Экс-замглавы МинВОТ Грымчаку смягчили меру пресечения

Его круглосуточный домашний арест изменен на ночной - с 22:00 до 6:00.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Так, его круглосуточный домашний арест изменен на ночной - с 22:00 до 6:00.

"Подозреваемому также продлен срок действия обязанностей на шестьдесят дней - до 12 июня 2020 года включительно. Бывший заместитель МинВОТ обязан прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованием; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчак и Овдиенко были уведомлены о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

16 августа суд назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября суд продлил срок содержания под стражей до 14 ноября.

В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч.3 ст.369-2) УК.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил Грымчаку срок содержания под стражей еще на два месяца.

11 декабря ВАКС изменил меру пресечения Овдиенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.

3 апреля прокуроры САП завершили досудебное расследование по этому делу.