ЦИК зарегистрировала нового нардепа

Промежуточные выборы в округе №179 состоялись 15 марта в связи с назначением депутата от этого округа на должность председателя Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Юлию Светличную, избранную на промежуточных выборах 15 марта в округе №179 (Харьковская область).

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК по результатам сегодняшнего заседания.

"Во время заседания комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранную на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179 Светличную Юлию Александровну, 1984 года рождения, проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, промежуточные выборы в округе №179 был объявлены в связи с назначением депутата от этого округа Алексея Кучера на должность председателя Харьковской облгосадминистрации.

Они состоялись 15 марта. Явка избирателей составила 27,47%.

17 марта ЦИК приняла от окружной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах в округе №179.

Согласно протоколу, наибольшую поддержку среди избирателей получила самовыдвиженка Юлия Светличная, которая ранее возглавляла Харьковскую ОГА. За неё проголосовали 77,54% избирателей (30 тыс. 194 избирателя).

Второе место заняла кандидат от партии «Европейская солидарность» Виктория Пташник, которая набрала 7,91% голосов (3 тыс. 081 избиратель).

Далее следуют самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко - 3,03% голосов (1 тыс. 183 избирателя), самовыдвиженка Яна Светличная - 2,46% (960 избирателей), кандидат от ВО «Свобода» Игорь Швайка - 2,19% (853 избирателя). Другие кандидаты набрали менее 2% поддержки.