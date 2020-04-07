Зеленский провел кадровые ротации в составе СНБО

Президент ввел в состав СНБО министра финансов Сергея Марченко, утвердил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и вывел из его состава экс-министра финансов Игоря Уманского.

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Читайте такжеРада назначила Степанова министром здравоохранения Соответствующий указ «Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» №133/2020 от 7 апреля размещен на сайте главы государства. «Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Марченко Сергея Михайловича - министра финансов Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Хомчака Руслана Борисовича - главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», - говорится в документе. Также, согласно указу, из состава СНБО выведен бывший министр финансов Игорь Уманский.

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