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Зеленский провел кадровые ротации в составе СНБО

18:05, 07 апреля 2020
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский \ REUTERS

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Соответствующий указ «Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» №133/2020 от 7 апреля размещен на сайте главы государства.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Марченко Сергея Михайловича - министра финансов Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Хомчака Руслана Борисовича - главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», - говорится в документе.

Также, согласно указу, из состава СНБО выведен бывший министр финансов Игорь Уманский.

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