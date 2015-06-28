В Тунисе прошли акции против террора
Сотни человек в тунисском курортном городе Сус приняли участие в акции, осуждающей недавнюю атаку исламистов. Марш прошел недалеко от одного из отелей, на территории которого было совершено нападение на туристов.
Собравшиеся несли свечи в память о погибших и скандировали "Сус никогда не умрет", передает Би-би-си. Некоторые из участников акции держали в руках британские флаги, поскольку по меньшей мере 15 жертв нападения были гражданами Великобритании.
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В результате нападения на два отеля в Сусе в пятницу 26 июня погибли 38 человек.
Нападавший - по последним данным, действовавший в одиночку, - выдавал себя за отдыхающего на пляже.
Большинство жертв и пострадавших оказались британскими и немецкими туристами. Как сообщили власти Туниса, нападавшего убили в ходе перестрелки.
Ответственность за это нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".