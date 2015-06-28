В Тунисе прошли акции против террора

Собравшиеся несли свечи в память о погибших и скандировали "Сус никогда не умрет", передает Би-би-си. Некоторые из участников акции держали в руках британские флаги, поскольку по меньшей мере 15 жертв нападения были гражданами Великобритании.

Читайте такжеПострадавшую во время теракта в Тунисе украинку выписали из больницыПохожая демонстрация также прошла в столице страны Тунисе.

В результате нападения на два отеля в Сусе в пятницу 26 июня погибли 38 человек.

Нападавший - по последним данным, действовавший в одиночку, - выдавал себя за отдыхающего на пляже.

Большинство жертв и пострадавших оказались британскими и немецкими туристами. Как сообщили власти Туниса, нападавшего убили в ходе перестрелки.

Ответственность за это нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".