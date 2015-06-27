Левочкин утверждает, что не получал повесток на допросы в деле об убийстве Калашникова

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте "Оппозиционного блока".

"Сейчас руководитель МВД от "Народного фронта" использует свое служебное положение не для расследования резонансного убийства Олега Калашникова, а для фэйсбучного пиара и политической атаки на своих оппонентов вызовами на допросы через СМИ. Я никогда не прятался и не прячусь и ничего не скрываю, никаких повесток в установленном порядке не получал, а вызов на допрос через Фейсбук пока не внесены в УПК", - заявил Левочкин.

Читайте такжеЛевочкин не пришел на допрос по делу об убийстве Калашникова - МВД

При этом он уверяет, что готов любыми доступными средствами помочь в расследовании убийства бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Калашникова, "с которым у меня никогда не было финансовых отношений и которого я не видел с 2012 года".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД обратилось к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой внести в Верховную Раду представление для обеспечения принудительного привода депутата Левочкина на допрос как свидетеля в деле об умышленном убийстве экс-депутата от ПР, одного из организаторов антимайдана Калашникова.

"Экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин не появляется на неоднократные вызовы на допрос в связи с расследованием дела об убийстве Калашникова. Прячется за депутатской неприкосновенностью", - заявил Аваков.