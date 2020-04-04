Зеленский заверил, что недостатка продуктов питания из-за карантина не будет

Он отметил, что государство должно заниматься самыми бедными - это безработными, пожилыми, одинокими мамами и детьми без родителей.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что недостатка продуктов питания из-за введенного карантина в связи с распространением коронавируса не будет.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса президент заслушал информацию о состоянии деятельности и направлениях работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

«Государство должно заниматься самыми бедными. Это - наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ждет помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы», - призвал Зеленский, обращаясь к членам правительства.

Также отмечается, что по просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций из-за необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары. «Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, был затронут вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов. Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.