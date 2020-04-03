Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения нардепу Дубневичу

Срок действия обязанностей определен в пределах срока досудебного расследования - до 29 апреля.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу, подозреваемому в завладении средствами «Укрзализныци» в сумме более 93 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Срок действия обязанностей определен в пределах срока досудебного расследования - до 29 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Подозреваемый обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; уведомлять об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября 2019 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из группы «За будущее» Дубневича.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

7 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отменила решение суда первой инстанции и избрала Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога. После внесения залога на депутата был положен ряд процессуальных обязанностей.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.