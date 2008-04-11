Криль: БЮТ поддержит Шуфрича на должность первого вице-спикера

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), председатель партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ обвиняет Блок Юлии Тимошенко в сотрудничестве с Партией регионов, которая угрожает существованию Коалиции демократических сил.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении И.КРИЛЯ.

“Вчера на заседании фракции БЮТ в Верховной Раде объявлено о планах этой политической силы, которые идут вразрез с коалиционными договоренностями, указывают на ее предательскую позицию относительно демократического большинства в парламенте, создают предпосылки для возникновению новых противостояний с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, угрожают резким обострением общественно-политической ситуации в стране”, - отмечает И.КРИЛЬ.

Он подчеркивает, что «информация об этих планах стала известна от одного из депутатов фракции БЮТ, который выступает против отхода этого блока от выполнения предвыборных обещаний и не может мириться с откровенно конъюнктурной позицией руководства этой политической силы”.

«Итак, на заседании речь шла о единогласной поддержке депутатами от БЮТ кандидатуры от фракции Партии регионов Нестора ШУФРИЧА на должность первого заместителя Председателя Верховной Рады. Отмечалось, что именно объединение голосов «бютовцев» и «регионалов» обеспечит стопроцентное избрание этого деятеля из команды Виктора МЕДВЕДЧУКА вторым лицом в парламенте. Этот вопрос будет вноситься в повестку дня уже в этот вторник (15 апреля – УНИАН)”, - заявляет И.КРИЛЬ.

По его словам, таким образом, через несколько дней вся страна получит очередной пример парного голосования БЮТ и оппозиционной Партии регионов. “В очередной раз будет засвидетельствован факт тесного сотрудничества “сердечных” с командой, которая творила беззакония в позднекучмовский период. Наглядно подтвердится лоббирование БЮТом Н.ШУФРИЧА – деятеля, которого уже открыто называют связным между Ю.ТИМОШЕНКО и В.МЕДВЕДЧУКОМ”, - констатирует председатель “Единого центра”.

Также И.КРИЛЬ утверждает, что БЮТ вместе с Партией регионов решил обеспечить внесение изменений в Конституцию, для чего они планируют создать в парламенте специальную конституционную комиссию.

«Сегодня лидер БЮТ публично, с парламентской трибуны поддержала эту идею, которая направлена против Национального конституционного совета, созданного Указом Президента. Причем для БЮТ не суть важно, какие будут эти изменения. Важно отвергнуть конституционный процесс, инициированный главой государства, и обеспечить доминирующую роль БЮТ в трансформации Основного Закона. Этот циничный заговор БЮТ и ПР следует расценивать не иначе, как открытую, демонстративное предательство, обман своих избирателей, отказ от демократических взглядов”, - убежден И.КРИЛЬ.

Кроме того, по его словам, БЮТ подтвердил готовность вместе с “регионалами” готовить фундамент для признания Верховной Рады недееспособной и новых выборов.

“По расчетам БЮТ, это поможет им решить ряд стратегических и тактических задач. Действительно, в случае объявления следующих выборов БЮТ сохранит за собой представительство в ВР (а, следовательно, и ресурс для ведения агитационной работы за государственные деньги), и контроль над правительством, через который будет укрепляться финансовая база блока”, - считает он.

“Таким образом, ясно одно: коалиция утратила для БЮТ какую-либо ценность. Основным союзником для “тимошенковцев” уже стали “регионалы” и их сателлиты из СДПУ(о). Цель БЮТ одна: обеспечить себе господствующие позиции во власти. Это грозит свертыванием демократических процессов в стране, подчинением государственного механизма одной политической силе. В Украине вполне возможно установление авторитаризма”, - подчеркнул И.КРИЛЬ.