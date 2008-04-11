Петр Ющенко: любой Президент должен планировать свое переизбрание

Народный депутат Украины (фракция Наша Украина - Народная самооборона) Петр ЮЩЕНКО считает, что любой Президент должен планировать свое переизбрание на второй срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке.

«Я думаю, что только какие-то чрезвычайные обстоятельства могут повлиять на лидера, на Президента, чтобы он не планировал себе следующий срок», - сказал П.ЮЩЕНКО.

По его словам, любой лидер, в т.ч. и Президент, имеет срок для выполнения своей предвыборной программы, рассчитанной на некоторый период. «Ведь сколько надо всего достичь, сколько нужно подключить механизмов и эшелонов, чтобы ее достаточно развернуть», – отметил депутат.

Он считает, что кандидат в Президенты должен иметь программу, внедрение которой предусматривает определенный срок, не всегда совпадающий с длительностью одного периода пребывания в должности главы государства. Иначе, по словам П.ЮЩЕНКО, и программа была бы куцая, и в чем-то не было бы перспективы.