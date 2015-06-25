Председателя николаевской организации "Оппозиционного блока" забросали яйцами (видео)

Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, сегодня действительно поступило заявление от Дятлова о нападении на него. В частности, неизвестные забросали его яйцами, порвали одежду, пытались нанести телесные повреждения. Серьезных повреждений Дятлов не получил.

Кроме того, в милицию поступило еще 4 заявления от пострадавших возле офиса "Оппозиционного блока".

Горорганизация партии сообщает, что около 30 агрессивных людей под черно-красными флагами пытались сорвать встречу партийного актива с народным депутатом, руководителем областной организации Александром Нечаевым.

Читайте такжеВ Полтаве перед зданием суда протестующие пытались забросать Кернеса яйцами"Когда до партийного офиса подошел лидер оппозиции в Николаеве Игорь Дятлов и увидел, что люди перекрыли вход, он призвал их к диалогу. В ответ толпа молодчиков набросилась на него с камнями и кулаками. Поняв, что толпа не готова к диалогу, руководитель партийной организации был вынужден силой прорываться через толпу нападающих, чтобы принять участие в запланированном совещании, после чего он написал заявление в милицию. Заявления написали также члены партии, которым пришлось оборонять партийный офис от озлобленной толпы", - сказано в сообщении.

В Николаевской городской организации "Оппозиционного блока" выражают обеспокоенность отсутствием демократии в стране и призвали власти отреагировать на инцидент.