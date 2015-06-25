Председателя николаевской организации "Оппозиционного блока" забросали яйцами (видео)
Николаевская городская организация "Оппозиционного блока" заявляет, что 25 июня группа агрессивно настроенных молодых людей напала на руководителя городской организации Игоря Дятлова.
Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, сегодня действительно поступило заявление от Дятлова о нападении на него. В частности, неизвестные забросали его яйцами, порвали одежду, пытались нанести телесные повреждения. Серьезных повреждений Дятлов не получил.
Кроме того, в милицию поступило еще 4 заявления от пострадавших возле офиса "Оппозиционного блока".
Горорганизация партии сообщает, что около 30 агрессивных людей под черно-красными флагами пытались сорвать встречу партийного актива с народным депутатом, руководителем областной организации Александром Нечаевым.
Читайте такжеВ Полтаве перед зданием суда протестующие пытались забросать Кернеса яйцами"Когда до партийного офиса подошел лидер оппозиции в Николаеве Игорь Дятлов и увидел, что люди перекрыли вход, он призвал их к диалогу. В ответ толпа молодчиков набросилась на него с камнями и кулаками. Поняв, что толпа не готова к диалогу, руководитель партийной организации был вынужден силой прорываться через толпу нападающих, чтобы принять участие в запланированном совещании, после чего он написал заявление в милицию. Заявления написали также члены партии, которым пришлось оборонять партийный офис от озлобленной толпы", - сказано в сообщении.
В Николаевской городской организации "Оппозиционного блока" выражают обеспокоенность отсутствием демократии в стране и призвали власти отреагировать на инцидент.