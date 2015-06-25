Штайнмайер назвал Широкино ключом к решению конфликта на Донбассе

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает "Новое время" со ссылкой на DW. Он назвал Широкино, которое постоянно обстреливают боевики, ключом к решению проблемы Донбасса.

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В частности, дипломат комментируя результаты парижской встречи нормандской четверки, заявил следующее: "Мы надеемся, что это заложит фундамент для локального прекращения огня. В случае, если подобное удастся, это могло бы стать примером для других районов (оккупированного Донбасса - Ред.)"

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что главным результатом встречи министров в Париже является попытка приостановить огонь и начать демилитаризацию Широкино.

Ранее глава МИД Германии сказал, что переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки" прошли в конструктивном ключе. В свою очередь, в украинском МИДе сообщили о сложности переговоров в Париже и своем недовольстве результатами работы "четверки" в вопросе освобождения пленных.