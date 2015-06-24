МИД Франции: "нормандская четверка" будет добиваться полной реализации Минских соглашений

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, пишет ТАСС.

"В ходе переговоров мы рассмотрели ситуацию с выполнением минских договоренностей и выразили намерение добиваться их полной реализации", - сообщил глава МИД Франции.

Участвовавшие в переговорах министры "намерены и в дальнейшем прилагать все усилия для того, чтобы взятые обязательства были выполнены и кризис урегулирован", говорится в документе.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Париже закончились переговоры руководителей Министерств иностранных дел "нормандской четверки".

«Завершили. В Париже мы все поддержали преданность Минску. Россия также. Посмотрим, кто и как эту преданность будет реализовывать», - отметил глава украинского МИД Павел Климкин.

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Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" прошли в столице Франции "в конструктивном ключе". Участники встречи рассмотрели весь комплекс вопросов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины.