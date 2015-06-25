В Ереване митингующие сорвали эфир кремлевских журналистов (фото)

Как видно из фотографий, опубликованных в соцсетях, позади российской журналистки развернули два плаката с надписями "Россия-24 - В ж***-24. Не тупите и не лгите".

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Как сообщал УНИАН, участники акции против подорожания электроэнергии, проходящей в центре Еревана, предложили заместителю начальника полиции Еревана Валерию Осипянупровести футбольный матч между демонстрантами и полицейскими.