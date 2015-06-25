Украина не запросит членство в НАТО, пока не достигнет прогресса в реформах - генсек

Об этом он сообщил журналистам в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я сейчас отметил, что украинцы заявили: они не будут подавать заявку до тех пор, пока не продвинутся глубже на пути реформ. Когда Украина почувствует, что готова запросить членство, мы дадим оценку заявке Украины так, как и всем остальным заявкам", - сказал генсек НАТО.

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Говоря об основаниях доверия украинскому руководству по поводу намерений проводить реформы, Столтенберг отметил, что "очень часто НАТО является ответом на многие проблемы, но НАТО не всегда является единственным ответом на все проблемы".

"Мы не можем решить все проблемы в Украине, но что мы можем сделать, так это помочь, оказать политическую и практическую поддержку. Но в конечном счете это будут сами украинцы, которые будут решать свои собственные проблемы", - подчеркнул генсек альянса.