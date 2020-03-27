Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов считает, что ему "пора уже выписываться"

Врачи, по его словам, отмечают, что он еще может быть носителем коронавируса.

Член депутатской группы "Довира" Сергей Шахов, у которого был выявлен коронавирус, рассказал о своем состоянии здоровья и считает, что ему "пора уже выписываться".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе видеотрансляции на своей странице в Facebook из столичной Александровской больницы.

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"14-й день начался. Болезнь коронавируса продолжается. Врачи сказали, что у меня все-таки положительный результат, поэтому оставляют меня пока в больнице. В понедельник буду делать рентген и определяться, что же дальше. И, может быть, все-таки в понедельник еще покажет тест "отрицательный", - отметил Шахов.

По его словам, он чувствует себя "более-менее нормально", и уже второй день у него держится температура 36,6 и "падает до 36,1".

"Это нормальная температура, как у любого человека. Поэтому считаю, что пора уже выписываться, пора в работу. Но врачи говорят, что я еще могу быть разносчиком коронавируса. И непонято, что с моими легкими, потому что есть кашель, которого нет, по крайней мере, ни у кого в отделении, - только у Шахова. Поэтому врачи пока меня оставляют на месте", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, в Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.

19 марта Шахов сообщил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и «сегодня сообщили, что в жены подтверждено заболевание». «Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», - добавил он.

20 марта он заявил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет.