Против моей отставки выступил только министр энергетики Демчишин - глава Минэкологии

Об этом журналистом сообщил Игорь Шевченко.

«Кроме Владимира Демчишина, который выступил категорически против принятия какого-либо решения на основании информации, которая была озвучена, остальные просто промолчали, и, таким образом, премьер-министр сказал, что решение принято, и скорее всего, он будет подавать в Верховную Раду представление», - сказал он.

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Также Шевченко заявил, что лично Яценюк мешал его работе на посту министра экологии и природных ресурсов.

«Премьер-министр Арсений Яценюк не дает мне работать. Три месяца в должности я работал без единого заместителя», - сказал он.

Ранее правительство Украины на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

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В представлении говорится, что Шевченко был назначен министром экологии и природных ресурсов постановлением Верховной Рады Украины от 2 декабря 2014 года “О формировании состава Кабинета министров Украины” по квоте депутатской фракции партии “Всеукраинское объединение Батькивщина” в Верховной Раде.

Как утверждают в Кабмине, за время пребывания на посту министра неоднократно имели место факты нарушения Шевченко законодательства, следствием чего было проведение проверок и подтверждение соответствующих фактов.

В частности, согласно сообщению, в январе 2015 года в рабочее время Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства.

Кроме того, Шевченко 6 июня в 14.30 вылетел чартерным рейсом на частном самолете ТСТКN по личным делам в г. Дрезден и вернулся 8 июня 2015 года в 16 час. (в рабочий день) из г. Ниццы также частным самолетом PHARO, отмечается в документе.

«Наряду с этим имела место “приватизация” министерства газовым олигархом, народным депутатом Украины Александром Онищенко, в частности, в период пребывания на посту министра экологии и природных ресурсов Украины Игорем Шевченко было внесено представление о назначении на должность председателя Государственной службы геологии и недр Матвеева П.С., который во время выборов народных депутатов в 2012 году был доверенным лицом Онищенко, а также организовывал работу ООО “Надра Геоцентр”, ПАО “Пласт” и других предприятий Онищенко», - говорится в представлении.

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Кроме того, продолжают в Кабмине, по подтвержденной министром экологии и природных ресурсов во время заседания правительства 17 июня информации, Онищенко содействовал перелетам на частных самолетах Шевченко за границу. Министр также подтвердил свои тесные дружеские отношения с Онищенко течение десяти лет.